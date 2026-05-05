Що відомо про продаж нафтогазового родовища?

Про те, яка стартова ціна об'єкта та де він розташований, йдеться на ресурсі Ubiz.ua.

Дивіться також Майже за безцінь: Ірак заманює трейдерів нафтою, але є ризикована умова

На маркетплейсі онлайн аукціонів з'явилася інформація про продаж спецдозволу на нафтогазове родовище. Про проведення аукціону оголосила Держслужба геології та надр України.

Відомо, що на продаж виставили Лисовицьку площу (80,11 кілометра квадратного). Вона розташована між Стрийським та Калуським районами Львівської та Івано-Франківської областей відповідно.

Стартова ціна – 1,1 мільярда гривень. Дозвіл на розробку включає можливість подальшого видобутку нафти й газу строком на 20 років.

У родовищі є:

газ;

нафта;

газ, розчинений у нафті.

Аукціон планують на 29 липня 2026 року. Відповідно, заявки приймають до 28 липня. Гарантійний внесок складає 221,5 мільйона гривень. Аукціон проведуть за умови надходження мінімум 2 заявок.

Що відомо про Лисовицьку площу та видобуток газу в Україні?

Зокрема торги ініціювала київська компанія "Флексор Інвест", яка з'явилася у 2025 році та має власника – Богдана Кравченка. Про це йдеться на ресурсі nadra.info.

Зазначається, що в межах ділянки є:

окремі гідрологічні пам'ятки природи з місцевим значенням;

лісовий заказник "Моршинське узлісся";

ландшафтний заказник "Моршинський";

заповідне урочище "Вязина Болехівська".

Зауважте! Україна має 3 нафтогазові райони: Східний, Західний та Південний. Лідером видобутку був Схід, де зосереджено понад 76% відповідних ресурсів країни. На Заході зосереджено 14% ресурсів, а на Півдні – 9%. З початком повномасштабної війни, окупації деяких регіонів та масованими обстрілами – сфера зменшує видобуток ресурсів.

Водночас як пише ExPrо, ресурси Лисовицької площі за Державним балансом запасів корисних копалин оцінювали у 55,588 мільйона тонн, або понад 400 мільйонів барелів.

Останні дані – станом на 1 січня 2026 року.

Цікаво, що останній історичний максимум із видобутку газу в Україні датований ще 1991 роком. Обсяги становили 24,4 мільярда кубічних метрів.

Для порівяння: через 30 років, у 2021, видобуток був на рівні 19,8 мільярда кубічних метрів. Станом на 2025 рік, видобуток склав 16,97 мільярда кубічних метрів.

Що відомо про розробку українських родовищ на окупованих територіях?

Російська компанія "Реале Інженеринг Інвест" отримала дозвіл на розробку Велико-Токмацього родовища марганцю. Надра входять до п'ятірки найбільших у світі за обсягом ресурсів. Росіяни не лише почали роботи на об'єкті, а й будують поруч гірничо-збагачувальний комбінат. Завод забезпечить робочими місцями 3 тисячі людей.

Зокрема відомо, що для росіян це поширена практика. Вони відразу беруть в роботу прибуткові об'єкти на окупованих територіях. До того ж право на розробку віддають за заниженими цінами.

Так, Луганське родовище золота продали за 9,7 мільйона доларів. Хоча насправді за нинішніми розцінками об'єкт міг коштувати до 260 мільйонів доларів.