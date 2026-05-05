Какие выплаты от ООН могут получить украинцы в мае?

Сейчас ООН предоставляет выплаты, в зависимости от степени уязвимости и ситуации в конкретно взятом домохозяйстве, сообщает организация.

Например, сейчас 12 300 гривен на человека на 3 месяца могут получить:

те, кто был вынужден эвакуироваться или покинуть жилье, которое находится недалеко от линии фронта;

люди, пострадавшие из-за обстрелов.

Также есть ряд пособий, которые сейчас УВКБ ООН не реализует. Речь идет о:

1 800 гривен на человека – эта поддержка предоставлялась жителям районов возле линии фронта;

2 000 – 3 000 гривен – получали ВПЛ, что не имели доступа к государственным выплатам.

Кто именно имеет право на помощь от ООН?

Начиная с апреля, на помощь имеют право именно:

лица, что переместились с ВОТ;

лица, жилье которых, повреждено в результате бомбардировок;

лица, которые имеют непригодное жилье из-за военных действий;

эвакуировались с территорий, которые находятся в 50-километровой зоне от линии фронта или – украинско-российской границы;

домохозяйства, где один из членов семьи был госпитализирован или нуждается в лечении в результате ракетного удара, или атаки беспилотника.

Заметим, конечное решение о предоставлении помощи принимается позже. Сначала нужно пройти регистрацию. Сейчас за эту процедуру отвечает БФ "Право на защиту", работа каждого подразделения фонда регулируется отдельно, сообщается на официальном сайте.

Какие критерии принимаются во внимание при проверке домохозяйства для предоставления помощи от ООН?