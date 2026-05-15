Новые лимиты на переводы средств: что изменится для ФЛП и обычных украинцев

В Украине усиливают контроль за переводами средств ФЛП и некоторыми юридическими лицами. Банки, которые присоединились к инициативе, будут мониторить платежи клиентов, чтобы предотвратить уклонение бизнеса от налогов.

У кого будут проблемы из-за новых лимитов на переводы?

Ограничения не будут иметь особого влияния на предпринимателей, которые работают легально. Они ударят по участникам финансовых схем, созданных для избежания налогообложения. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал экономист Олег Гетман.

Украинские банки в рамках обновленного Меморандума об обеспечении прозрачности на рынке платежных услуг договорились усилить контроль за счетами физических лиц-предпринимателей, которые демонстрируют нетипичную активность. Как объясняет эксперт Олег Гетман, у настоящих ФЛП она отличается от той, что имеют участники финансовых схем.

Новые лимиты на переводы средств призваны минимизировать использование бизнесом схем для уменьшения налоговой нагрузки, например дробление сетей, занижение оборотов, вывод наличных, ФЛП вместо найма и тому подобное.

Олег Гетман Экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Настоящий ФЛП, который работает стабильно в течение года, ежемесячно имеет определенный доход, плавно распределяется. Например, первого месяца – полмиллиона гривен, второго – полмиллиона, третьего – 600 – 700 тысяч. У схемных, аномальных ФЛП, например, третьей группы, прошло сразу 5 миллионов за первый месяц, 4 миллиона – за второй месяц. Далее ФЛП отлеживается до конца года, а на следующий – снова работает в таком режиме.

Экономист отмечает, что инициативу по мониторингу клиентов для предотвращения схем по уклонению от налогов обнаружило не государство, а именно банки.

Напомним, что первый Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг подписали 10 декабря 2024 года при координации Национальной ассоциации банков Украины и Ассоциации украинских банков. По состоянию на начало 2026 года к нему присоединились более 50 банков и финансовых учреждений.

Обновленный меморандум имеет целью унифицировать подходы банков к проверке клиентов на основе рискоориентированного подхода. По состоянию на 14 мая его подписали 25 банков. Ожидается, что в последующие месяцы это количество возрастет.

У "ФЛП-дропов", "ФЛП-обнальщиков" и у всех тех, у кого аномальными рывками распределяется годовой лимит, будут сложности. Поэтому прицельный надзор будет за вновь созданными ФЛП, а также за теми, которые спят, а потом просыпаются на месяц или ведут аномальную нетипичную активность. У всех остальных проблем не будет,

– говорит Олег Гетман.

В зависимости от того, "высокий" или "низкий" риск клиента, к нему банки будут применять усиленные или упрощенные меры проверки.

Справка: схемы с "ФЛП-дропами" предусматривают создание фиктивных физлиц-предпринимателей, через счета которых "прогоняют" средства; ФЛП для "обнала" используют, чтобы легализовать незаконные доходы.

Какие ограничения на переводы установят для ФЛП, физических и юридических лиц?

Согласно обновленному тексту Меморандума об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, подписанного 14 мая, для физлиц, ФЛП и юридических лиц предусмотрена дифференциация лимитов на переводы. Они зависят от риск-профиля клиента и запланированного оборота средств и финансовых операций по счету.

Для обычных клиентов – физических лиц без документально подтвержденных доходов (кроме зарплатных, волонтеров и т.д.), в зависимости от оценки риска, лимит на переводы между картами и в дальнейшем составит от 50 тысяч гривен до 100 тысяч гривен в месяц. Однако с 1 сентября 2026 года ограничения распространятся также на переводы на счета юридических лиц и ФЛП.

Для ФЛП и физлиц, занимающихся независимой профессиональной деятельностью, предусмотрены ограничения на переводы в зависимости от группы, которые вступят в силу через некоторое время после подписания изменений в меморандум. Особое внимание банки будут уделять вновь созданным и "спящим" ФЛП, которые неактивны более 6 месяцев.

Лимиты на переводы для ФЛП 1 группы будут составлять:

через 3 месяца после подписания изменений – до 600 тысяч гривен в месяц;

через 6 месяцев – до 400 тысяч гривен в месяц.

Для ФЛП 2 и 3 группы ограничения определили на следующем уровне:

через 3 месяца – до 3 миллионов гривен в месяц;

через 6 месяцев – до 1 миллиона гривен в месяц.

Повышение лимита возможно при условии документального обоснования, например, сезонностью, капитальными затратами и тому подобное.

Для новых и неактивных юридических лиц, у которых выявлено более двух признаков "компании-оболочки" (существование только на бумаге), лимиты будут такими: через 3 месяца после подписания изменений – до 5 миллионов гривен в месяц, а через 6 месяцев – до 2 миллионов гривен в месяц.

Заметим, что меморандум также предусматривает обмен данными между банками о клиентах, чья деятельность имеет признаки подозрительности.

Что в Украине планируют делать для обмена данными о подозрительных клиентах?

В октябре прошлого года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о создании реестра "дропов" для контроля за клиентами банков, через счета которых осуществляют подозрительные финансовые операции. С тех пор как документ передали на обработку комитета, его состояние прохождения не менялось.

Как отметил экономист Олег Гетман, сейчас сложно сказать, как банки планируют реализовывать обмен данными о клиентах. Для этого нужен законный механизм, который позволит создать закрытый реестр с информацией о подозрительных ФЛП или юридических лиц.

По мнению Олега Гетмана, принятие законопроекта является необходимой мерой для минимизации схем с использованием ФЛП, а реестр был бы доступен только для финучреждений, поэтому о разглашении банковской тайны речь не шла бы. Поставщики платежных услуг, которые сталкиваются с "ФЛП-дропами", смогли бы наполнять реестр данными о подозрительных субъектах.

Когда в одном банке закрыли счет, можно сразу пойти в другой и открыть новый. У нас 60 банков, так можно долго в эти игры играть. Если будет реестр "черных" субъектов, то в других банках тоже будут или не открывать счета, или открывать счет с условным лимитом 10 тысяч гривен в месяц, поэтому заниматься схемами станет уже неинтересно,

– заключает экономист.

Из пояснительной записки к законопроекту о реестре "дропов" известно, что его актуальность обусловлена увеличением случаев использования банковских услуг для нелегальной деятельности.