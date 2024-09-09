Борьба со схемами выходит на новый уровень: НБУ сообщил о создании двух новых реестров

НБУ провел встречу с 30 крупнейшими банками Украины для обсуждения ряда важных вопросов. Кроме того, регулятор предупредил о создании двух новых реестров в Украине.

НБУ создаст новые реестры в Украине

На встрече представителей НБУ с банками обсуждали вопрос о финансировании бюджета, кредитования энергетики. Еще одной темой, которой уделили внимания во время встречи были противоправные схемы.

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Глава НБУ Андрей Пышный напомнил, что 1 октября в Украине начнут действовать ограничения на р2р-переводы. В частности, Нацбанк согласовал лимит на 150 тысяч гривен в месяц, подчеркнув, это временное решение, которое будет действовать пока банки не усилят собственные системы финансового мониторинга. В то же время ограничения включают ряд исключений, например, для волонтеров.

В то же время в октябре в Украине начнут создавать два реестра:

скомпрометированных банковских карт;

неблагонадежных торговцев.

Об этом сообщил заместитель председателя НБУ Дмитрий Олейник. По его словам, это необходимо для борьбы с теми, кто уклоняется от уплаты налогов. Олейник также подметил, что центральный банк и большинство кредиторов ведут борьбу с "дропами", однако существуют отдельные учреждения, которые не мешают таким клиентам. Мол, они считают, что увеличение базы клиентов – это важнее рисков использования банка для отмывания средств.

Кроме того, Нацбанк рекомендует банками согласовать на уровне ассоциации, чтобы главным ориентиром для применения лимитов был подтвержденный уровень доходов клиентов, который указан в анкете. Также советуют, чтобы лимиты были установлены одновременно по всему рынку. Это позволит избежать перехода клиентов одного банка в другой. НБУ также ждет предложений от банковского сектора.