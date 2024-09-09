Цены на нефть по годам

По состоянию на 8 сентября 2024 года нефть Brent, что является одним из двух эталонных брендов на рынке, стоит 71,06 доллара за баррель. Сырье завершило неделю (до 6 сентября), подешевев почти на 10%. Тогда как начало текущий год черное золото с ценой на уровне 76,24 доллара за баррель, информирует портал Macrotrends. Однако за последние 10 лет этот бренд нефти неоднократно фиксировал резкие взлеты и падения.

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Начинала это десятилетие нефть Brent с ценой на уровне 107,94 доллара за баррель. Максимальная цена за 2014 год составляла 115,19 доллара за баррель, а самая низкая – 55,27 доллара за баррель, которую зафиксировали в конце года. В общем тот год нефть Brent завершила со спадом на уровне 49,73%.

Одним из самых резких обвалов стоимости нефти Brent в 2014 году зафиксировали с июня по декабрь, который продолжался до начала 2015 года. В целом это было спровоцировано факторами, которые связаны с поставками. В частности, речь идет о буме нефтяного производства в США, уменьшение геополитических рисков и изменений в ОПЕК. В последующие два года цены на нефть колебались на таких уровнях:

2015 год нефть Brent начала с ценой на уровне 55,38 доллара за баррель. Пиковая цена в год составляла 66,33 доллара за баррель, а минимум – 36,11 доллара за баррель. В общем год бренд нефти завершил на уровне 37,28 доллара за баррель, подешевев на 32,55%.

В 2016 году нефть Brent демонстрировала такую динамику: год стартовал с цены на уровне 37,22 доллара за баррель, максимум зафиксировали на уровне 55,82 доллара за баррель, а минимум – 27,88 доллара за баррель. Год сырье завершило с ценой 56,82 доллара за баррель с общим ростом на 52,41%.

В 2014 году на рынок также влияли перспективы относительно спроса. Однако особенно этот фактор вышел на первый план с середины 2015 года до начала 2016 года. Это частично объясняет, почему падение цен на нефть не привело к дальнейшему росту глобальной активности.

Кроме того, резкое замедление в странах-экспортерах нефти повлекло за собой падение глобальной экономической активности, но неутешительный рост в странах-импортерах нефти, включая США, Китай и страны с развивающимися рынками,, которые не экспортируют нефть, объяснило большую часть негативных неожиданностей в этот период, информирует Всемирный банк.

В начале 2017 году нефть Brent стоила 56,82 доллара за баррель. Пик зафиксировали на уровне 66,80 доллара за баррель, а минимум составил 44,82 доллара за баррель. Этот год сырье завершило с ценой в 66,73 доллара за баррель. За 12 месяцев черное золото подорожало почти на 18%. На рынок нефти влияло больше чем ожидали рост спроса на сырье, которое зафиксировали во второй половине года. Среди факторов влияния также выделяли успешную стратегию ОПЕК+ и геополитические события, согласно данным Европейского центрального банка.

2018 год нефть Brent начала с ценой на уровне 66,65 доллара за баррель. Максимум бренд нефти достиг, когда цена составляла 86,07 доллара за баррель, тогда как минимум составил 50,57 доллара за баррель, который зафиксировали в конце года. За год нефть просела в цене на 24,22%.

В начале 2019 года бренд нефти Brent торговался на уровне 54,06 доллара за баррель. Рекорд за год составлял 74,94 доллара за баррель, а минимум – 53,23 доллара за баррель. Год нефть завершила с ценой в 67,77 доллара за баррель. За 12 месяцев сырье подорожало на 34,01%. Также в этом году начал один из самых драматических периодов на рынке нефти, поскольку в мире начал распространяться коронавирус.

Эталонный бренд нефти начал 2020 год с ценой на уровне 67,05 доллара за баррель. Максимум для Brent составлял 70,25 доллара за баррель, тогда как минимум был на уровне 9,12 доллара за баррель. В общем достаточно сложный год для рынка нефти бренд завершил с ценой на уровне 51,22 доллара за баррель, в общем подешевев на 24,42%.

2020 год прошел под знаком пандемии коронавируса и глобальных карантинов. Страны по всему миру боролись с опасной инфекцией, а мировая экономика переживала сложный период, что привело к стремительному уменьшению спроса на нефть и резкому падению цен. На этом фоне в начале 2020 года все страны-члены ОПЕК+ договорились о сокращении добычи на 9,7 миллиона баррелей нефти в сутки. После того как ситуация несколько наладилась, они решили ежемесячно увеличивать добычу черного золота на 400 тысяч баррелей в день.

В начале 2021 года нефть Brent стоила 50,37 доллара за баррель. Максимумом для нефти за год была цена на уровне 85,76 доллара за баррель, тогда как минимум – 50,37 доллара за баррель. Год сырье завершило с ценой на уровне 77,24 доллара за баррель, выросши за 12 месяцев на почти 51%.

2022 год нефть Brent начала с ценой на уровне 78,25 доллара за баррель. Больше всего за год сырье стоило 133,18 доллара за баррель, а меньше всего – 76,02 доллара за баррель. Год черное золото завершило с ценой в 82,82 доллара за баррель. За 12 месяцев сырье подорожало на 7,22%. Напомним, что одним из ключевых факторов влияния на рынок нефти было полномасштабное вторжение России в Украину. Российская агрессия привела к стремительному росту цен на нефть. В частности, марка Brent на начале марта 2022 года стоила почти до 130 долларов за баррель. На цены на нефть также влияло решение ОПЕК+ об уменьшении объемов добычи нефти, выборы в США и рекордная за 40 лет инфляция.

За прошлый год нефть Brent подешевела более чем на 6%. Тогда как 2023 год сырье начало с ценой на уровне 80,36 доллара за баррель. Пиковая цена составляла 97,10 доллара за баррель, а минимум зафиксировали на уровне 71,03 доллара за баррель. Год нефть завершила с ценой на уровне 77,69 доллара за баррель. В прошлом году на рынок нефти больше всего влияли решение ОПЕК+ о добровольном сокращении объемов добычи нефти, противостояние между ХАМАС и Израилем и экономическая ситуация в мире. В частности, речь идет о Китае, который является крупнейшим импортером сырья в мире.