Предусмотрена ли компенсация за газ для пенсионеров?

В Украине поддержка пенсионеров в части оплаты природного газа не является универсальной, поэтому она предоставляется в зависимости от социального статуса, предыдущей профессиональной деятельности, места жительства и финансового состояния семьи, отметили в Пенсионном фонде.

Интересно Не пропустите дедлайн: до какого числа следует оплатить коммуналку

Например, отдельные категории пенсионеров, проживающих в сельской местности и ранее работавших в сфере образования, здравоохранения, культуры или библиотечной системе, могут получать полное возмещение расходов на газ.

Важно! Право на такую льготу сохраняется только при условии, что доход домохозяйства не превышает установленных государством социальных нормативов.

Такой подход позволяет направлять помощь прежде всего тем, кто больше всего в ней нуждается. К тому, потребители природного газа, которые осуществляют оплату в установленные сроки, могут воспользоваться скидкой в 1% при условии внесения платежа до 15 числа месяца через доступные платежные сервисы.

В то же время отдельные категории граждан могут претендовать на полное освобождение от оплаты газа. Речь идет, в частности, о владельцах жилья, уничтоженного в результате боевых действий, а также о пенсионерах, которые работали и проживают в сельской местности.

Для получения такого права необходимо подать подтверждающие документы в органы Пенсионного фонда.

Есть ли альтернативная помощь на оплату газа?

Если пенсионер не подпадает под льготные категории, он может претендовать на жилищную субсидию, отметили в "Дії". Она рассчитывается индивидуально и призвана компенсировать часть расходов на жилищно-коммунальные услуги в зависимости от уровня доходов семьи.

Субсидия может покрывать расходы на управление домом, оплату газа, электроэнергии, теплоснабжения, водоснабжения и вывоза бытовых отходов. Отдельно предусмотрена помощь на приобретение топлива для домохозяйств, которые используют твердое, жидкое топливо или сжиженный газ для отопления жилья.

Обратите внимание! Такая поддержка обычно предоставляется один раз в год.

Какие еще есть социальные льготы для пенсионеров?