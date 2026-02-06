Кто потерял льготы зимой 2026 года?

Речь идет о донорах крови, о чем говорится в Законе Украины "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови".

Таким образом с 26 января 2026 года утратили силу такие льготы доноров:

дополнительный день отдыха после донации (однако право на выходной в день донации все еще сохраняется);

выплата в размере 100 % пособия по временной нетрудоспособности в случае заболевания независимо от страхового стажа;

денежные надбавки к стипендиям или денежному обеспечению военнослужащих срочной службы;

надбавка к пенсии для Почетных доноров Украины.

Следует пояснить: соответствующий закон вступил в силу еще очень давно – 1 октября 2020 года. Но переходные положения предусматривали действие льгот в течение пяти лет. Именно поэтому с 25 января 2026 года они были отменены.

Обратите внимание! Если донор успел приобрести право на соответствующую помощь или надбавку до момента отмены, то это право за ним сохраняется, а льгота не аннулируется.

В частности донором крови (или плазмы крови) может стать каждый дееспособный гражданин Украины, о чем отметили в Пенсионном фонде. Человек должен быть в возрасте от 18 лет и иметь вес не менее 50 килограммов. Также лицо обязано пройти соответствующее медицинское обследование в медучреждении перед сдачей крови и не иметь противопоказаний к донорству.

Что еще следует знать о льготах в Украине?