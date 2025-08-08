Какая самая красивая купюра в мире?

Международное общество банкнот (IBNS) присудило звание "Банкнота года" купюре номиналом 5 долларов Бермудских островов. Она выполнена в вертикальном формате и напечатана на полимерной основе, что обеспечивает долговечность и защиту от износа, пишет 24 Канал со ссылкой на IBNS.

Как отмечается, победитель определился почти сразу – бермудская долларовая банкнота с первых дней голосования стала безоговорочным лидером.

Как выглядит самая красивая купюра в мире?

Ее дизайн сочетает розовые и фиолетовые оттенки: на лицевой стороне изображены синий марлин, дельфины, тунец и профиль короля Карла III, а на обороте – бабочки, тропическая флора, панорама залива Хорсшу-Бей и лодка под мостом Сомерсет.

5 долларов Бермудских островов / фото IBNS

Интересно! Купюра выпущена Бермудским валютным управлением в рамках кампании "Тот же вид, но более продуманный дизайн".

Новая серия отличается повышенной долговечностью и усовершенствованной защитой: вместо водяных знаков и защитной нити используются рисунок тунца сорта Argentum, сложные узоры Gemini, заметные в ультрафиолете, и тактильные метки для людей с нарушениями зрения.

Второе место заняла японская банкнота номиналом 1000 иен с изображением бактериолога Китасато Сибасабуро и "Большой волны Канагавы".

1000 японских иен / фото IBNS

На третьем месте оказалась китайская банкнота номиналом 20 юаней с изображением драконов и детей.

20 китайских юаней / фото IBNS