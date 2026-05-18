Доллар приблизился к новому рекорду – как подорожает валюта 19 мая
- Нацбанк установил официальный курс валюты на 19 мая: доллар будет стоить 44,15 гривны, а евро – 51,41 гривны.
- Цена американской валюты увеличилась на 8 копеек, тогда как европейской – выросла на 15 копеек.
Нацбанк установил официальный курс валют на вторник, 19 мая. Доллар и евро в очередной раз подорожали для украинцев.
Какой официальный курс валют?
Официальный курс доллара США 18 мая торгуется по 44,07 гривны. То есть цена американской валюты увеличилась на 12 копеек против 15 мая. Официальный курс евро составляет 51,26 гривны, следовательно его цена уменьшилась еще на 17 копеек, сообщает Нацбанк.
А вот 19 мая курс валют будет таким:
- доллар – 44,15 гривны (+8 копеек);
- евро – 51,41 гривны (+15 копеек).
Важно! Действующий рекорд американская валюта установила в пятницу, 13 марта – 44,16 гривны по курсу Нацбанка.
Какой курс доллара на наличном рынке?
Напомним, еще по состоянию на утро 18 мая курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,85 гривны, а продажа – по 44,37 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 44 гривны, а продажа – по 43,99 гривны;
- в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,54 гривны, а продажа – по 44,09 гривны.
Какой курс евро на наличном рынке?
А вот курс евро по состоянию на утро 18 мая был таким:
- в банках – покупка в среднем была по 51,15 гривны, а продажа – по 51,72 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 51,49 гривны, а продажа – по 51,63 гривны;
- в обменниках – покупка в среднем была по 51,35 гривны, а продажа – по 51,80 гривны.
Что происходит на валютном рынке сейчас?
В эксклюзивном комментарии 24 Канала детали объяснила директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько. В течение прошлой недели официальный курс гривны к доллару менялся в относительно узком диапазоне и завершил неделю несколько ниже стартовых показателей – 43,85 гривны за доллар 11 мая против 43,95 гривны 15 мая.
Такое движение свидетельствует о постепенном и контролируемом ослаблении гривны. В то же время объемы интервенций Нацбанка уменьшились, что может указывать на определенное снижение напряжения, хотя спрос на валюту все еще остается довольно высоким.
Наличный рынок оставался "спокойным", однако ближе к завершению недели доллар начал постепенно дорожать. Похожую тенденцию наблюдали и на межбанке, где котировки также двигались вверх.
Рынок остается управляемым: резких курсовых изменений нет, но давление спроса никуда не исчезает, поэтому краткосрочная динамика и в дальнейшем будет зависеть прежде всего от действий регулятора и настроений участников рынка.
К слову, по предварительному прогнозу директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тараса Лесового, в течение 18 – 24 мая спрос ориентировочно на 10 – 15% будет выше предложения, прежде всего из-за активности трейдеров топлива, которые являются основными покупателями валюты.
Как могут измениться валютные правила?
НБУ обсуждал новые подходы к расчету и публикации валютных индикаторов, в частности справочного курса гривны к евро.
Регулятор также продолжил смягчение отдельных валютных ограничений для бизнеса, чтобы компаниям было проще работать с привлеченными из-за рубежа средствами.
Появились сообщения о возможном усилении контроля за переводами для вновь созданных и неактивных ФЛП и компаний.