Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 18 мая торгуется по 44,07 гривны. То есть цена американской валюты увеличилась на 12 копеек против 15 мая. Официальный курс евро составляет 51,26 гривны, следовательно его цена уменьшилась еще на 17 копеек, сообщает Нацбанк.

Смотрите также Каким будет курс доллара в ближайшие дни – прогноз для украинцев

А вот 19 мая курс валют будет таким:

доллар – 44,15 гривны (+8 копеек);

евро – 51,41 гривны (+15 копеек).

Важно! Действующий рекорд американская валюта установила в пятницу, 13 марта – 44,16 гривны по курсу Нацбанка.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 18 мая курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,85 гривны , а продажа – по 44,37 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 44 гривны , а продажа – по 43,99 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,54 гривны, а продажа – по 44,09 гривны.