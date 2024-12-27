Доллар спровоцировал новый исторический минимум индийской валюты

Индийская рупия продолжает фиксировать потери на рынке. Более того, валюта в очередной раз обновила свой исторический минимум по отношению к доллару США.

Курс национальной валюты Индии зафиксировал новый обвал на рынке

Индийская рупия продолжает стремительно падать в цене. В пятницу, 27 декабря, валюта обвалилась до нового исторического минимума на рынке. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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На валюты давит то, что в стране вырос спрос на доллар. В то же время резкое падение рупии привело к панической скупке доллара импортерами.

В целом курс упал до 85,8075 рупии за доллар. Однако позже в ситуацию вмешался центральный банк Индии, которое помогло сдержать обесценивание рупии.

После этого индийская валюта торговалась на уровне 85,53 рупии за доллар, зафиксировав спад на 0,3%. Это худший торговый день для рупии с 4 июня, когда на рынок влиял неожиданный результат выборов в Индии. Кроме того, рупия упала почти на 0,3% за неделю. Национальная валюта Индии теряет позиции на рынке 8 неделю подряд.