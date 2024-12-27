Курс национальной валюты Индии зафиксировал новый обвал на рынке

Индийская рупия продолжает стремительно падать в цене. В пятницу, 27 декабря, валюта обвалилась до нового исторического минимума на рынке. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Стоит внимания Как доллар США заканчивает неделю на рынке

На валюты давит то, что в стране вырос спрос на доллар. В то же время резкое падение рупии привело к панической скупке доллара импортерами.

В целом курс упал до 85,8075 рупии за доллар. Однако позже в ситуацию вмешался центральный банк Индии, которое помогло сдержать обесценивание рупии.