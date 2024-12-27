Курс доллара на сегодня
В пятницу, 27 декабря, доллар демонстрирует положительную динамику на рынке. Кроме того, американская валюта готовится зафиксировать рост и за неделю на рынке в целом. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на MarketWatch.
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Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:
- Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 108,54;
- Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.
Что такое Индекс доллара СШАЭто показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.
Что происходит с долларом США
На момент создания этого материала, Индекс доллара США колеблется на уровне 108,13. Напомним, что недавно индекс достиг максимума за 2 года – 108,54, что также является пиковым уровнем за 2024 год. Диапазон колебания за день составляет от 108,05 до 108,20.