Запрет использовать табло с курсами: в НБУ выступили с новым объяснением
Источник:фейсбук Богдана Данилишина
В пятницу, 29 июля, Украину всколыхнула новость о запрете небанковским финучреждениям выставлять табло с актуальными данными о стоимости иностранных валют. В Нацбанке еще раз объяснили, для чего это нужно.
Глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин подчеркнул, что главные цели – дисциплина на валютном рынке и соблюдение норм валютного законодательства, а также соответствующих актов НБУ.
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Новое объяснение НБУ по курсу валют
Данилишин также подчеркнул, что Нацбанк оценивает расшатывание наличного курса на валютном рынке Украины как неприемлемое явление, особенно во время полномасштабного вторжения россии и увеличения доходов в сегменте, где жители страны покупают валюту.
Он еще раз добавил, что НБУ пошел на шаг в виде ужесточения ряда требований к небанковским финучреждениям, работающим с валютами и наличными деньгами для:
- сведения к минимуму фактора спекуляций на рынке;
- формирования настоящей среды.
В данных условиях это оправданный шаг. Следовательно, никаких оснований для валютной паники сейчас нет,
– написал Данилишин.
По его словам, шаг за шагом ситуация нормализуется, а балансы следуют в направлении выравнивания. Украинская экономика получила фундаментально адекватный уровень обменного курса, который усилит устойчивость финансовых секторов.
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