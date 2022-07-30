Очільник Ради Національного банку України Богдана Данилишин наголосив, що головні цілі – дисципліна на валютному ринку та дотримання норм валютного законодавства, а також відповідних актів НБУ.

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Нове пояснення НБУ щодо курсу валют

Данилишин також підкреслив, що Нацбанк оцінює розхитування готівкового курсу на валютному ринку України як неприйнятне явище, особливо під час повномасштабного вторгнення росії та задля збільшення доходів у сегменті, де жителі країни купують валюту.

Він ще раз додав, що НБУ пішов на крок у вигляді посилення низки вимог до небанківських фінустанов, які працюють з валютами та готівкою задля:

зведення до мінімуму фактору спекуляцій на ринку;

формування по-справжньому середовища.

В даних умовах це виправданий крок. Отже, жодних підстав для валютної паніки нині немає,

– написав Данилишин.

За його словами, крок за кроком ситуація нормалізується, а баланси прямують у напрямку вирівнювання. Українська економіка отримала фундаментально адекватний рівень обмінного курсу, який підсилить стійкість фінансових секторів.

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