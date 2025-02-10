Почему из Лондона массово вывозят золото

С конца 2024 года из хранилищ Банка Англии изъяли тысячи золотых слитков. Речь идет о почти 8000 тысяч слитков или примерно 2% от общего запаса в более 400 тысяч золотых слитков, которые банк хранит преимущественно от имени других центральных банков и торговцев драгоценным металлом. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Telegraph. Банк Англии также хранит золотые резервы Великобритании.

Стоит внимания Еще один вариант борьбы с теневым флотом Путина: какую возможность рассматривают в Европе

Всплеск заявок на получение золота спровоцировали задержки с выдачей слитков. Сейчас срок получения слитков составляет несколько недель. Ситуацию прокомментировал заместитель управляющего Банком Англии, заявив, что это связано с ростом цены на золото. Речь идет о том, что фьючерсы на золото в Нью-Йорке выросли выше цены на золото в Лондоне.

К теме! Для понимания, резкий рост спроса на золото в США спровоцировал значительный дефицит драгоценного металла в Лондоне. Одна из ключевых причин роста спроса на золото – это опасения относительно мировой торговой войны, из-за которых цены на золото уже установили новый исторический рекорд.

Еще один фактор влияния – это опасения трейдеров, что президент США Дональд Трамп может ввести тарифы на слитки в рамках торговой войны. Напомним, что Трамп заявил, что планирует ввести пошлины на алюминий и сталь.

В то же время глава Банка Англии Эндрю Бейли сообщил, что его беспокоит увеличением запросов на изъятие слитков. Он добавил, что считает Лондон крупнейшим рынком золота в мире.

Обратите внимание! На момент создания этого материала, цена золота на спотовом рынке составляет 2905,19 доллара за унцию, согласно данным Всемирного совета по золоту. Фьючерсы на золото торгуются на уровне 2929,90 доллара, информирует MarketWatch. Золото установило новый исторический рекорд.