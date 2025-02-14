Шмыгаль предложил Европе полезные ископаемые Украины

Денис Шмыгаль указал в статье, что восстановление Украины после войны в статусе члена Европейского Союза поможет экономической консолидации Европы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Politico. В частности, лидер правительства заявил, что Украина готова создавать совместные с европейцами предприятия.

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Речь идет о предприятиях по добыче критических для полезных ископаемых, которые есть в Украине. Эти ресурсы важны для Европы. Шмыгаль напомнил, что в недрах Украины есть 22 из 30 критических для Евросоюза полезных ископаемых. В частности, он вспомнил о литий, титан и уран. Шмыгаль напомнил о таких данных:

В Украине самые большие запасы урана в Европе . Это означает, что Украина не только способна закрывать собственные потребности в энергетике, но и экспортировать уран. По словам Шмыгаля, в ЕС растет спрос на ядерную энергетику.

. Это означает, что Украина не только способна закрывать собственные потребности в энергетике, но и экспортировать уран. По словам Шмыгаля, в ЕС растет спрос на ядерную энергетику. Украина также имеет крупнейшие запасы лития в Европе . Шмыгаль отметил, что спрос на литий в мире растет. Для понимания, в 2021 году в мире потребили 460 тысяч тонн карбоната лития, тогда как к 2030 году спрос на этот металл возрастет до 6 миллионов тонн.

. Шмыгаль отметил, что спрос на литий в мире растет. Для понимания, в 2021 году в мире потребили 460 тысяч тонн карбоната лития, тогда как к 2030 году спрос на этот металл возрастет до 6 миллионов тонн. Украина среди мировых лидеров по запасам титана. Шмыгаль сообщил, что Украина способна полностью заменить импорт российского титана в Европе. В частности, речь идет и об оборонном секторе.

К теме! Премьер-министр добавил, что для Украины сотрудничество с Европой также выгодно, ведь это будет способствовать появлению новых предприятий и рабочих мест. Шмыгаль подметил, что речь идет о миллиардах евро инвестиций.

Напомним, что США также интересуются полезными ископаемыми Украины. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Украина якобы согласилась предоставить доступ Вашингтону к ценным металлам, чтобы продолжать получать помощь от США.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский не подписал финансового соглашения по редкоземельным полезным ископаемым, которое предлагал министр финансов США Скотт Бессент в рамках официального визита в Киев. По данным CNN, Зеленский стремится лично встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Его цель – обсудить широкомасштабное видение мира в Украине.