Евро дешевеет: какой курс валют в обменниках в начале недели

В понедельник, 23 марта, официальный курс от Нацбанка для доллара составляет 43,82 гривны, для евро – 50,67 гривны. В то же время в банках и обменниках цены на валюту несколько иные.

Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 5 марта, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,55 гривны (без изменений), а продажа по 44,14 гривны (-1 копейка).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 44,08 гривны (без изменений), а продажа – по 44,15 гривны (+1 копейка).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,45 гривны (+ 22 копейки), а продают – по 44,12 гривны (+4 копейки).

Как цены на топливо влияют на валютный рынок?

С обострением событий на Ближнем Востоке стремительно выросли мировые цены на нефть. В Украине соответственно выросли цены на топливо. Для 24 Канала Тарас Лесовой рассказал, что импортеры энергоресурсов влияют на рынки больше всего. Ведь для закупки горючего нужна валюта. К тому же сейчас фиксируют довольно высокий спрос для сезона, который превышает предложение.

Однако в НБУ придерживаются стратегии регулятора, когда банк быстро реагирует на мировые экономические события и может принять меры для меньших потрясений для национальной экономики.

В частности известно, что курсы валют устанавливают на основе спроса и предложения межбанка. Межбанковский валютный рынок – это финансовый рынок, где украинские банки покупают и продают иностранную валюту друг другу.