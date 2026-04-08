Евро подскочило почти на 50 копеек: какой официальный курс валют на 9 апреля

Нацбанк установил курс иностранных валют на четверг, 9 апреля. С приближением выходных "пасхальной" недели курс быстро меняется – доллар пошел вниз, а вот евро стремительно дорожает.

Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара в среду, 8 апреля, составляет 43,49 гривны. Американская валюта продолжает двигаться вниз и подешевела против 7 апреля на 9 копеек. В то же время официальный курс евро составляет 50,27 гривны, то есть европейская валюта подешевела на 5 копеек, сообщает Нацбанк.

Тогда как в четверг, 9 апреля, официальный курс валют будет таким:

доллар – 43,37 гривны (-12 копеек);

евро – 50,75 гривны (+48 копеек).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, что утром 8 апреля на наличном рынке доллар подешевел, по данным сайта "Минфин":

в банках покупка американской валюты осуществлялась в среднем по 43,27 гривны , а продажа – по 43,79 гривны,

, а продажа – по на черном рынке покупка проходила в среднем по 43,55 гривны , тогда как продажа – по 43,56 гривны ;

, тогда как продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, доллар покупали в среднем по 42,81 гривны, а продавали – по 43,76 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

Евро в среду, 8 апреля, наоборот, дорожало на наличном рынке, прибавив кое-где более 30 копеек. По состоянию на утро валюта европейская валюта торговалась:

в банках покупка стоила в среднем 50,07 гривны , а продажа – 50,87 гривны ;

, а продажа – ; на черном рынке покупка в среднем проходила по 50,52 гривны , в то же время продажа была по 50,88 гривны ;

по , в то же время продажа была по ; в обменниках покупали евро в среднем по 50,43 гривны, а продавали – по 51,12 гривны.

Почему евро растет и что будет с валютным рынком?