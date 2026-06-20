Каков курс валюты в банках
- По состоянию на утро 19 июня, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем 44,62 гривны (-3 копейки), а продажа — 45,17 гривны ( +3 копейки).
- Покупка евро осуществляется по курсу 51,25 гривны (-3 копейки), а продажа — по курсу 51,95 гривны (-5 копеек).
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Какова стоимость валюты на черном рынке
- Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит 45,04 гривны (без изменений), а продажа — 44,96 гривны ( -3 копейки).
- В свою очередь, покупка евро осуществляется по 51,80 гривны (+1 копейка), а продажа — по 51,98 гривны ( +1 копейка).
Какой курс в обменных пунктах
- По данным сайта finance.ua, обменники покупают доллары в среднем по 44,40 гривны (-19 копеек), а продают — по 44,98 гривны (-4 копейки).
- Евро покупают по 51,45 гривны (-8 копеек), а продают — по 52,21 гривны (-+1 копейка).
Что еще следует знать о курсе валют
Напомним, что в четверг, 11 июня, официальный курс доллара в Украине установил новый рекорд. Он составил 44,97 гривны за доллар.
В частности, эксперт Алексей Козырев считает, что рост курса доллара может "ударить" по украинцам. Как он сообщил, такая ситуация грозит скачком цен на импортные товары.