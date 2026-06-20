Каков курс валюты в банках

По состоянию на утро 19 июня, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем 44,62 гривны (-3 копейки), а продажа — 45,17 гривны ( +3 копейки).

(-3 копейки), а продажа — +3 копейки). Покупка евро осуществляется по курсу 51,25 гривны (-3 копейки), а продажа — по курсу 51,95 гривны (-5 копеек).

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Какова стоимость валюты на черном рынке

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит 45,04 гривны (без изменений), а продажа — 44,96 гривны ( -3 копейки).

(без изменений), а продажа — -3 копейки). В свою очередь, покупка евро осуществляется по 51,80 гривны (+1 копейка), а продажа — по 51,98 гривны ( +1 копейка).

Какой курс в обменных пунктах

По данным сайта finance.ua, обменники покупают доллары в среднем по 44,40 гривны (-19 копеек), а продают — по 44,98 гривны (-4 копейки).

(-19 копеек), а продают — по (-4 копейки). Евро покупают по 51,45 гривны (-8 копеек), а продают — по 52,21 гривны (-+1 копейка).

Что еще следует знать о курсе валют

Напомним, что в четверг, 11 июня, официальный курс доллара в Украине установил новый рекорд. Он составил 44,97 гривны за доллар.

В частности, эксперт Алексей Козырев считает, что рост курса доллара может "ударить" по украинцам. Как он сообщил, такая ситуация грозит скачком цен на импортные товары.