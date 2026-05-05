Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 5 мая торгуется по 44 гривны. То есть цена американской валюты увеличилась на 9 копеек против 4 мая. Официальный курс евро составляет 51,45 гривны, следовательно его цена уменьшилась на 14 копеек, сообщает Нацбанк.

А вот 6 мая курс валют будет таким:

доллар – 43,96 гривны (-4 копейки);

евро – 51,39 гривны (-6 копеек).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 5 мая курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,75 гривны , а продажа – по 44,23 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 43,85 гривны , а продажа – по 43,89 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,46 гривны, а продажа – по 43,92 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 5 мая был таким:

в банках – покупка в среднем была по 51,20 гривны , а продажа – по 51,85 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51,50 гривны , а продажа – по 51,60 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 51,28 гривны, а продажа – по 51,74 гривны.

Что будет с курсом в начале мая?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой предположил, что в начале мая курс доллара в Украине будет колебаться в пределах 43,75 – 44,35 гривны.

Однако эксперт также не исключает ситуативных изменений, когда обменники будут повышать цену продажи. Если же оснований для этого не будет хватать, они могут занижать курс покупки.

На фоне такой возможной "игры в ажиотаж" стоит добавить, что пока отсутствуют какие-либо признаки дефицита валюты и чрезмерного спроса.