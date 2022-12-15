В среду стоимость самой известной цифровой монеты в мире впервые за месяц достигла отметки выше 18 тысяч долларов за монету. Биткоин торговался по цене на уровне 18 365 долларов за штуку.

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Новый спад на рынке криптовалют

Курс биткоина упал до 17 711 долларов США за монету, согласно данным CoinDesk, после решения Федерального резерва продолжать агрессивную монетарную политику, который повысив ставку до самого высокого уровня за последние 15 лет. Рыночная капитализация криптовалюты остановилась на уровне 340,49 миллиарда долларов.

Еще один фактор влияния – настроения инвесторов, тщательно следящих за последствиями коллапса криптобиржи FTX и задержание основателя компании Сэма Бенкмана-Фрида. До этого бизнесмена называли королем мира криптовалют, а его капитал оценивали в более чем 16 миллиардов долларов. Однако всего за день он потерял более 90% своего состояния.

Похожую динамику продемонстрировал и Ethereum, удерживающий за собой статус второй по популярности цифровой монеты в мире. За день до этого криптовалюта достигла максимума более месяца с курсом на уровне 1350 долларов. Однако по состоянию на сегодня стоимость Ethereum опустилась до 1289 долларов за монету с капитализацией на уровне 154,19 миллиарда долларов, информирует CoinDesk.

На этот момент общая капитализация рынка криптовалют составляет 860,59 миллиарда долларов. За день этот показатель упал на 1,50%, согласно данным портала CoinMarketCap.