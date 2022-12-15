У середу вартість найвідомішої цифрової монети у світі вперше за понад місяць досягла позначки вище 18 тисяч доларів за монету. Біткойн торгувався за ціною на рівні 18 365 доларів за штуку.

Цікаво Фінансові столиці з Азії та Близького Сходу у центрі уваги: чому це вкрай важливу для світу

Новий спад на ринку криптовалют

Курс біткойна впав до 17 711 доларів США за монету, згідно з даними CoinDesk, після рішення Федерального резерву продовжувати агресивну монетарну політику, який підвищив ставку до найвищого рівня за останні 15 років. Ринкова капіталізація криптовалюти зупинилася на рівні 340,49 мільярда доларів.

Ще один фактор впливу – настрої інвесторів, які ретельно стежать за наслідками колапсу криптобіржі FTX та затримання засновника компанії Сема Бенкмана-Фріда. До цього бізнесмена називали королем світу криптовалют, а його капітал оцінювали у понад 16 мільярдів доларів. Проте всього за день він втратив понад 90% своїх статків.

Схожу динаміку продемонстрував й Ethereum, який утримує за собою статус другої за популярністю цифрової монети у світі. За день до цього криптовалюта досягла максимуму за понад місяць з курсом на рівні 1350 доларів. Проте станом на сьогодні вартість Ethereum опустилася до 1289 доларів за монету з капіталізацією на рівні 154,19 мільярда доларів, інформує CoinDesk.

На цю мить загальна капіталізація ринку криптовалют становить 860,59 мільярда доларів. За день цей показник впав на 1,50%, згідно з даними порталу CoinMarketCap.