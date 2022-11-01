Индекс доллара США во вторник, 1 ноября, минимально ослабил позиции на рынке из-за ожиданий результатов следующей встречи американского центрального банка.
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Позиции доллара США на рынке
На момент создания этого материала, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне 111,51, сообщает Yahoo!Finance. С начала торгового дня этот показатель упал на 0,01%. Крайние позиции для Индекса доллара за год:
- Максимально этот показатель в годовом расчете достигал отметки на уровне 114,78;
- Тогда как минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 93,28, согласно данным CNBC.
В то же время котировки WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) торгуются на уровне 111,51 согласно данным WSJ. С начала сессии этот показатель потерял 0,01%. Актуальные данные по WSJ Dollar Index за последний год:
- За последний месяц этот показатель вырос на 1,32%;
- За 3 месяца индекс усилил позиции на 4,96%;
- С начала 2022 года WSJ Dollar Index вырос на 16,20%;
- За 12 месяцев Индекс укрепил свои позиции на 18,52%.
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Больше об актуальной ситуации на рынке:
- На сегодняшних торгах котировки колебались в диапазоне 110,72 – 111,78, согласно Yahoo! Finance;
- В целом с начала года Индекс доллара укрепил свои позиции более чем на 15%, в частности, благодаря агрессивной монетарной политике Федерального резерва, усилившей давление на глобальную экономику, пишет CNBC;
- Однако сегодня доллар немного ослабил позиции по отношению к корзине из 6 валют на фоне ожиданий, что центробанк просигнализирует о более медленных темпах поднятия ставок;
- В Citigroup добавляют, что доллар будет укреплять позиции на рынке, пока будет продолжаться экономический спад, ведь при таких условиях именно эта валюта становится "самым безопасным убежищем".