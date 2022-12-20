Японская иена взлетела до максимума за несколько месяцев: главные изменения Индекса доллара США

Американский доллар продолжает ослабевать против корзины из 6 других валют. О последних изменениях котировок Индекса доллара США и новом максимуме японской валюты – читайте в материале 24 канала.

Доллар США продолжает терять позиции на рынке, в то время как японская иена взлетела до многомесячного максимума.

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Последние изменения Индекса доллара США на рынке

В ходе торгов во вторник, 20 декабря, Индекс доллара США колеблется на уровне 104,03, информирует Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель потерял 0,66%, а колебался в диапазоне 103,95 – 104,79. Крайние позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:

Максимально этот показатель в годовом расчете достигал отметки на уровне 114,78 ;

; В то же время минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 94,63, согласно данным CNBC.

В ноябре на валютном рынке зафиксировали самый большой двухдневный обвал Индекса доллара США почти за 14 лет. Кроме того, в начале декабря позиции доллара упали до самого низкого уровня за последние 5 месяцев.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Динамика других валют

Евро остается стабильным против доллара США. Британский фунт укрепил свои позиции на 0,07%. В то время как японская иена выросла до пика за 4 месяца, информирует Reuters. Этому способствовало решение японского центрального банка о пересмотре своей политики в отношении 10-летних государственных облигаций.

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