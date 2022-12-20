Японська єна злетіла до максимуму за кілька місяців: головні зміни Індексу долара США

Американський долар продовжує слабшати проти кошика з 6 інших валют. Про останні зміни котирувань Індексу долара США та новий максимум японської валюти – читайте у матеріалі 24 каналу.

Долар США продовжує втрачати позиції на ринку, тоді як японська єна злетіла до багатомісячного максимуму.

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Останні зміни Індексу долара США на ринку

Під час торгів у вівторок, 20 грудня, Індекс долара США коливається на рівні 104,03 інформує Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник втратив 0,66%, а коливався в діапазоні 103,95 – 104,79. Крайні позиції для Індексу долара за останній рік:

Максимально цей показник у річному розрахунку досягав позначки на рівні 114,78 ;

; Натомість мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 94,63, згідно з даними CNBC.

У листопаді на валютному ринку зафіксували найбільший дводенний обвал Індексу долара США за майже 14 років. Крім того, на початку грудня позиції долара впали до найнижчого рівня за останні 5 місяців.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Динаміка інших валют

Євро залишається стабільним проти долара США. Натомість британський фунт зміцнив свої позиції на 0,07%. Тоді як японська єна виросла до піка за 4 місяці, інформує Reuters. Цьому сприяло рішення японського центрального банку щодо перегляду своєї політики відносно 10-річних державних облігацій.

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Загалом 2022 рік став для Індексу долара США найкращим роком за останні майже 40 років;

Однією з основних причин стрімкого зростання американської валюти у 2022 році стала монетарна політика Федерального резерву;

За останній квартал позиції Індексу долара США ослабли на 7%. Цей показник на шляху до найбільшого обвалу за три місяці з 2010 року.