Инфляция и потенциальный кризис в центре внимания: реакция доллара США на рынке

После мощного взлета в 2022 году доллар США отошел от своего многолетнего максимума. Инвесторы обеспокоены началом потенциального кризиса и дальнейшими шагами центральных банков. Больше об этом – читайте на Финансы24.

Индекс доллара США продолжает демонстрировать положительную динамику, однако в целом его позиции остаются на достаточно слабом уровне из-за опасений инвесторов по поводу рецессии, пишет CNBC.

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Динамика доллара США на рынке

В ходе торгов в четверг, 8 декабря 2022 года, Индекс доллара США колеблется на уровне 105,37, информирует Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель вырос на 0,26%. Этому способствовала положительная динамика казначейских облигаций США. Крайние позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:

Максимально этот показатель в годовом расчете достигал отметки на уровне 114,78 ;

; В то же время минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 94,63, согласно данным CNBC.

В ноябре 2022 года произошел наибольший двухдневный обвал Индекса доллара США за почти 14 лет. Кроме того, в начале декабря позиции доллара упали до самого низкого уровня за последние 5 месяцев на фоне ожиданий возобновления экономической активности в Китае.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Еще одним ключевым вопросом для инвесторов и трейдеров является инфляция, а точнее, достигла ли она максимального уровня. От этого будут зависеть дальнейшие шаги центральных банков.

Кроме того, на следующей неделе регуляторы примут ряд важных решений. Это касается Федеральной резервной системы США, Европейского центрального банка и Банка Англии, пишет Reuters.

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