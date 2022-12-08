Індекс долара США продовжує демонструвати позитивну динаміку, проте загалом його позиції залишаються на досить слабкому рівні через побоювання інвесторів щодо рецесії, пише CNBC.

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Динаміка долара США на ринку

Під час торгів у четвер, 8 грудня 2022 року, Індекс долара США коливається на рівні 105,37, інформує Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник виріс на 0,26%. Цьому сприяла позитивна динаміка казначейських облігацій США. Крайні позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:

Максимально цей показник у річному розрахунку досягав позначки на рівні 114,78 ;

; Натомість мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 94,63, згідно з даними CNBC.

У листопаді 2022 року стався найбільший дводенний обвал Індексу долара США за майже 14 років. Крім того, на початку грудня позиції долара впали до найнижчого рівня за останні 5 місяців на фоні очікувань щодо відновлення економічної активності у Китаї.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

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