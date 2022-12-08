Индекс доллара США продолжает демонстрировать положительную динамику, однако в целом его позиции остаются на достаточно слабом уровне из-за опасений инвесторов по поводу рецессии, пишет CNBC.
Актуально Технологические гиганты массово увольняют работников: чего ждать после эры "легких денег"
Динамика доллара США на рынке
В ходе торгов в четверг, 8 декабря 2022 года, Индекс доллара США колеблется на уровне 105,37, информирует Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель вырос на 0,26%. Этому способствовала положительная динамика казначейских облигаций США. Крайние позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:
- Максимально этот показатель в годовом расчете достигал отметки на уровне 114,78;
- В то же время минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 94,63, согласно данным CNBC.
В ноябре 2022 года произошел наибольший двухдневный обвал Индекса доллара США за почти 14 лет. Кроме того, в начале декабря позиции доллара упали до самого низкого уровня за последние 5 месяцев на фоне ожиданий возобновления экономической активности в Китае.
Что такое Индекс доллара СШАЭто показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.
Больше новостей о долларе США:
- В целом 2022 года стал для Индекса доллара США лучшим годом за последние почти 40 лет;
- Одной из основных причин стремительного роста американской валюты в 2022 году стала монетарная политика Федерального резерва;
- За прошлую неделю доллар США потерял 1,4% во время торгов.