Индекс доллара США продолжает демонстрировать положительную динамику, однако в целом его позиции остаются на достаточно слабом уровне из-за опасений инвесторов по поводу рецессии, пишет CNBC.

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Динамика доллара США на рынке

В ходе торгов в четверг, 8 декабря 2022 года, Индекс доллара США колеблется на уровне 105,37, информирует Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель вырос на 0,26%. Этому способствовала положительная динамика казначейских облигаций США. Крайние позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:

Максимально этот показатель в годовом расчете достигал отметки на уровне 114,78 ;

; В то же время минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 94,63, согласно данным CNBC.

В ноябре 2022 года произошел наибольший двухдневный обвал Индекса доллара США за почти 14 лет. Кроме того, в начале декабря позиции доллара упали до самого низкого уровня за последние 5 месяцев на фоне ожиданий возобновления экономической активности в Китае.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

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