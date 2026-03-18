Обменники снова переписали цены: выгодно ли сдавать доллары сегодня
- Нацбанк установил официальный курс доллара на 43,94 гривны, а евро на 50,63 гривны, по состоянию на 18 марта.
- В банках доллар покупают в среднем за 43,70 гривны, а продают за 44,25 гривны, тогда как на черном рынке покупка доллара стоит 44,18 гривны, а продажа – 44,30 гривны.
В среду, 18 марта, официальный курс доллара в Украине Нацбанк установил в 43,94 гривны, тогда как евро стоит 50,63 гривны. Однако продажа и покупка валюты в банках и обменниках проводится по несколько иным ценам.
Какой курс валют в банках?
В украинских банках курс валют по состоянию на утро 18 марта изменился по сравнению со вторником, свидетельствуют данные сайта "Минфин".
- Доллар покупается в среднем по 43,70 гривны (-10 копеек), продается американская валюта по 44,25 гривны (тоже -10 копеек).
- Покупка евро осуществляется в среднем по 50,30 гривны (-5 копеек), а вот продажа евро незначительно поднялась до 51,10 гривны (+1 копейка).
Какой курс валют на черном рынке?
На черном рынке стоимость валюты значительно не изменилась, в частности, продажа осуществляется без изменений.
- Покупка доллара производится по 44,18 гривны (+1 копейка), тогда как продажа доллара стоит в среднем 44,30 гривны (без изменений по сравнению со вторником).
- Евро в среднем покупается 18 марта по 51,05 гривны (-1 копейка), а продается европейская валюта по 51,20 гривны (без изменений ко вторнику).
Какой курс валют в обменниках?
Обменники тоже "переписали" курсы валют на 18 марта. По данным finance.ua, валюты торгуются так:
- Покупка доллара в среднем обходится в 43,72 гривны (-3 копейки), продажа доллара проводится по 44,43 гривны (-5 копеек).
- Евро покупается по 50,73 гривны (-1 копейка), тогда как продажа евро осуществляется в среднем по 51,45 гривны (+6 копеек).
Как изменился курс валют в марте?
Специалисты аналитической группы КИТ Group подсчитали, что в марте гривна значительно ослабла, несмотря на усилия Нацбанка удержать курс.
По их словам, доллар значительно укрепился:
- в первой половине марта официальный курс доллара вырос с 43,2 до 44,14 гривны;
- на межбанке 13 марта доллар торговался от 44,12 до 44,17 гривны;
- на наличном рынке продажа доллара составляла 44,35 - 44,60 гривны, а покупка – 43,80 - 44,10 гривны за доллар.
,При этом официальный курс евро наоборот пошел вниз, опустившись с 51,02 до 50 _COPY2 66 гривны.
Обратите внимание! Аналитики КИТ Group советуют инвесторам отказаться от срочных гривневых депозитов, вместо этого держать свои сбережения в долларах (50% активов), в евро (30%), а остальные – в британских фунтах или швейцарских франках.
Как эксперты объясняют колебания курса?
В комментарии для 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой объяснил, что повышенный интерес украинцев к иностранной валюте, прежде всего к доллару, напрямую связан с опасениями относительно возможного роста цен на нефть и нефтепродукты.
В то же время финансовый аналитик Андрей Шевчишин заметил, что официальный курс евро вряд ли опустится ниже отметки в 50 гривен. По его словам, для такого сценария необходимо существенное падение европейской валюты на мировых рынках, что пока выглядит маловероятным.
В НБУ тем временем говорят, что в начале марта курс валют в Украине формировался под влиянием сразу нескольких факторов, как внутренних, так и внешних. Среди основных причин – активизация спроса на валюту внутри страны, а также обострение ситуации на Ближнем Востоке, что отразилось на глобальных финансовых рынках.
Регулятор ожидает, что после снижения влияния этих факторов ситуация на валютном рынке постепенно выровняется и приобретет более стабильный характер.