Обменники снова переписали цены: выгодно ли сдавать доллары сегодня

В среду, 18 марта, официальный курс доллара в Украине Нацбанк установил в 43,94 гривны, тогда как евро стоит 50,63 гривны. Однако продажа и покупка валюты в банках и обменниках проводится по несколько иным ценам.

Какой курс валют в банках?

В украинских банках курс валют по состоянию на утро 18 марта изменился по сравнению со вторником, свидетельствуют данные сайта "Минфин".

Доллар покупается в среднем по 43,70 гривны (-10 копеек), продается американская валюта по 44,25 гривны (тоже -10 копеек).

Покупка евро осуществляется в среднем по 50,30 гривны (-5 копеек), а вот продажа евро незначительно поднялась до 51,10 гривны (+1 копейка).

Какой курс валют на черном рынке?

На черном рынке стоимость валюты значительно не изменилась, в частности, продажа осуществляется без изменений.

Покупка доллара производится по 44,18 гривны (+1 копейка), тогда как продажа доллара стоит в среднем 44,30 гривны (без изменений по сравнению со вторником).

Евро в среднем покупается 18 марта по 51,05 гривны (-1 копейка), а продается европейская валюта по 51,20 гривны (без изменений ко вторнику).

Какой курс валют в обменниках?

Обменники тоже "переписали" курсы валют на 18 марта. По данным finance.ua, валюты торгуются так:

Покупка доллара в среднем обходится в 43,72 гривны (-3 копейки), продажа доллара проводится по 44,43 гривны (-5 копеек).

Евро покупается по 50,73 гривны (-1 копейка), тогда как продажа евро осуществляется в среднем по 51,45 гривны (+6 копеек).

Как изменился курс валют в марте?

Специалисты аналитической группы КИТ Group подсчитали, что в марте гривна значительно ослабла, несмотря на усилия Нацбанка удержать курс.

По их словам, доллар значительно укрепился:

в первой половине марта официальный курс доллара вырос с 43,2 до 44,14 гривны;

на межбанке 13 марта доллар торговался от 44,12 до 44,17 гривны;

на наличном рынке продажа доллара составляла 44,35 - 44,60 гривны, а покупка – 43,80 - 44,10 гривны за доллар.

При этом официальный курс евро наоборот пошел вниз, опустившись с 51,02 до 50,66 гривны.

Обратите внимание! Аналитики КИТ Group советуют инвесторам отказаться от срочных гривневых депозитов, вместо этого держать свои сбережения в долларах (50% активов), в евро (30%), а остальные – в британских фунтах или швейцарских франках.

Как эксперты объясняют колебания курса?