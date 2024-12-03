Китайский юань обвалился до минимума за год
Китайская валюта фиксирует новые потери на рынке. На юань давят сигналы из двух крупнейших экономик мира.
Курс юаня обвалился до минимума за год
Во вторник, 3 декабря, юань зафиксировал новый обвал на рынке. На динамику китайской валюты влияют сигналы из США и внутреннего рынка. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.
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Во-первых, юань реагирует на опасения относительно тарифов от США. Напомним, что Дональд Трамп заявил, что в первый день на посту введет новые пошлины для Китая, Мексики и Канады.
Во-вторых, на динамику китайской валюты влияют ожидания относительно дальнейшего смягчения монетарной политики в крупнейшей экономике Азии.
В начале торгов китайская валюта упала на 0,3% до 7,29 юаня за доллар, что является самым низким уровнем с ноября 2023 года. Кроме того, юань упал на 0,4% во время торгов 2 декабря. Главная причина – это то, что Трамп пригрозил тарифами на уровне 100% странам БРИКС, если они будут поддерживать создание альтернативы для доллара США.