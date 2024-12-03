Курс юаня обвалился до минимума за год

Во вторник, 3 декабря, юань зафиксировал новый обвал на рынке. На динамику китайской валюты влияют сигналы из США и внутреннего рынка. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Во-первых, юань реагирует на опасения относительно тарифов от США. Напомним, что Дональд Трамп заявил, что в первый день на посту введет новые пошлины для Китая, Мексики и Канады.

Во-вторых, на динамику китайской валюты влияют ожидания относительно дальнейшего смягчения монетарной политики в крупнейшей экономике Азии.

В начале торгов китайская валюта упала на 0,3% до 7,29 юаня за доллар, что является самым низким уровнем с ноября 2023 года. Кроме того, юань упал на 0,4% во время торгов 2 декабря. Главная причина – это то, что Трамп пригрозил тарифами на уровне 100% странам БРИКС, если они будут поддерживать создание альтернативы для доллара США.