После Пасхи: каким будет официальный курс валют 13 апреля
Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 13 апреля. Цена доллара изменилась лишь на 1 копейку, тогда как евро подорожал на 11 копеек.
Какой официальный курс валют?
Официальный курс доллара США 10 апреля торгуется по 43,46 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 9 копеек против 9 апреля. Официальный курс евро составляет 50,79 гривны, следовательно его цена увеличилась на 4 копейки, сообщает Нацбанк.
А вот 13 апреля курс валют будет таким:
- доллар – 43,45 гривны (-1 копейка);
- евро – 50,90 гривны (+11 копеек).
Какой курс доллара на наличном рынке?
Напомним, еще по состоянию на утро 10 апреля курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,24 гривны, а продажа – по 43,76 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 43,54 гривны, а продажа – по 43,59 гривны;
- в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 42,72 гривны, а продажа – по 43,61 гривны.
Какой курс евро на наличном рынке?
А вот курс евро по состоянию на утро 10 апреля был таким:
- в банках – покупка в среднем была по 50,50 гривны, а продажа – по 51,20 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 50,70 гривны, а продажа – по 50,98 гривны;
- в обменниках – покупка в среднем была по 50,50 гривны, а продают – по 51,13 гривны.
Какой будет ситуация на валютном рынке в течение второго квартала 2026 года?
В комментарии для 24 Канала Сергей Мамедов рассказал, что ситуация на рынке валюты с апреля по июнь включительно не будет иметь резких потрясений. В частности благодаря политике "управляемой гибкости" от НБУ.
В то же время из-за нестабильности на рынке энергоносителей может ослабиться гривна – от 3,2% до 4%. В частности эксперт спрогнозировал, что курс доллара во втором квартале 2026 года будет на уровне от 44 гривен до 45,5 гривен. А по европейской валюте ориентировочный курс составляет 51 – 52.5 гривны.
В частности Мамедов посоветовал украинцам не скупать панически валюту. Как ранее рассказал Тарас Лесовой с подготовкой к Пасхе может вырасти спрос к предложению валюты. Однако ситуация контролируемая, а единственное, что может быть – обменники опустят показатель покупки доллара до 43,5 – 43,75 гривны, как "пасхальный эффект".