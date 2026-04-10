Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 10 апреля торгуется по 43,46 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 9 копеек против 9 апреля. Официальный курс евро составляет 50,79 гривны, следовательно его цена увеличилась на 4 копейки, сообщает Нацбанк.

А вот 13 апреля курс валют будет таким:

доллар – 43,45 гривны (-1 копейка);

евро – 50,90 гривны (+11 копеек).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 10 апреля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,24 гривны , а продажа – по 43,76 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 43,54 гривны , а продажа – по 43,59 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 42,72 гривны , а продажа – по 43,61 гривны .

, а продажа – по . Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 10 апреля был таким:

в банках – покупка в среднем была по 50,50 гривны , а продажа – по 51,20 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 50,70 гривны , а продажа – по 50,98 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 50,50 гривны, а продают – по 51,13 гривны.

