Евро и злотый вернулись к обесцениванию: курс валют на 30 июня

Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют на 30 июня. Евро, польский злотый выросли и фунт стерлингов завершают месяц с отрицательной динамикой.

Официальный курс валют

В четверг, 30 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс евро на уровне 30,78 гривны за евро. Это на 14 копеек меньше, чем днем раньше.

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Польский злотый подешевел на 3 копейки в день. Иностранная валюта стоит 6,56 гривны за злотый. Британский фунт стерлингов демонстрирует аналогичную динамику и подешевел – сразу на 24 копейки. Следовательно, один фунт стоит 35,55 гривны .

Напомним, что НБУ установил фиксированный курс доллара на уровне 29,25 гривны за доллар. Это решение было принято 24 февраля. Это важно, ведь все остальные курс валют по отношению к гривне высчитываются из котировок валютных пар с американским долларом на международном рынке.

Наличный курс валют

В Нацбанке рассказали от чего будет зависеть курс доллара после завершения войны . По словам первого заместителя главы НБУ, важную роль играют инвестиции и средства, которые международные партнеры будут давать на восстановление Украины.

По даннымfinance.ua , наличный курс иностранных валют в Украине по состоянию на 30 июня остановился на уровне:

Доллар: покупка – 34,70 грн, продажа – 35,49 грн.

Евро: покупка – 36,13 гривны, продажа – 37,34 гривны.

Злотый: покупка – 7,60 грн, продажа – 8,00 грн.

Фунт стерлингов: покупка – 42,77 грн, продажа – 45,12 грн.

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