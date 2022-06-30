Офіційний курс валют

У четвер, 30 червня, Національний банк України встановив офіційний курс євро на рівні 30,78 гривні за євро. Це на 14 копійок менше, ніж днем раніше.

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Натомість польський злотий подешевшав на 3 копійки за день. Іноземна валюта коштує 6,56 гривні за злотий. Британський фунт стерлінгів демонструє аналогічну динаміку й подешевшав – відразу на 24 копійки. Відтак один фунт коштує 35,55 гривні.

Нагадаємо, що НБУ встановив фіксований курс долара на рівні 29,25 гривні за долар. Це рішення ухвалили 24 лютого. Це важливо, адже всі інші курс валют щодо гривні вираховуються з котирувань валютних пар з американським доларом на міжнародному ринку.

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Готівковий курс валют

За даними finance.ua, готівковий курс іноземних валют в Україні станом на 30 червня зупинився на рівні:

Долар: покупка – 34,70 гривні, продаж – 35,49 гривні.

Євро: покупка – 36,13 гривні, продаж – 37,34 гривні.

Злотий: покупка – 7,60 гривні, продаж – 8,00 гривні.

Фунт стерлінгів: покупка – 42,77 гривні, продаж – 45,12 гривні.

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