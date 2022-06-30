Официальный курс валют

В четверг, 30 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс евро на уровне 30,78 гривны за евро. Это на 14 копеек меньше, чем днем ранее.

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Польский злотый подешевел на 3 копейки в день. Иностранная валюта стоит 6,56 гривны за злотый. Британский фунт стерлингов демонстрирует аналогичную динамику и подешевел – сразу на 24 копейки. Следовательно, один фунт стоит 35,55 гривны.

Напомним, что НБУ установил фиксированный курс доллара на уровне 29,25 гривны за доллар. Это решение было принято 24 февраля. Это важно, ведь все остальные курс валют по отношению к гривне высчитываются из котировок валютных пар с американским долларом на международном рынке.

Интересно​! В Нацбанке рассказали от чего будет зависеть курс доллара после завершения войны. По словам первого заместителя главы НБУ, важную роль играют инвестиции и средства, которые международные партнеры будут давать на восстановление Украины.

Наличный курс валют

По данным finance.ua, наличный курс иностранных валют в Украине по состоянию на 30 июня остановился на уровне:

Доллар: покупка – 34,70 гривны, продажа – 35,49 гривны.

Евро: покупка – 36,13 гривны, продажа – 37,34 гривны.

Злотый: покупка – 7,60 гривны, продажа – 8,00 гривны.

Фунт стерлингов: покупка – 42,77 гривны, продажа – 45,12 гривны.

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