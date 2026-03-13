Доллар почти без изменений: каким будет официальный курс валют на выходных 14 – 15 марта

Нацбанк установил официальный курс валют на выходные 14 и 15 марта. Доллар фактически остался на том же уровне, а вот евро снизился в цене заметнее.

Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США на 13 марта торгуется по 44,16 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 19 копеек против 12 марта. Официальный курс евро составляет 50,96 гривны, следовательно его цена выросла на 3 копейки, сообщает Нацбанк.

Смотрите также Курс валют изменился: каких высот достиг доллар в конце недели

А вот 14 – 15 марта курс валют будет таким:

доллар – 44,13 гривны (-3 копейки);

евро – 50,67 гривны (-29 копеек).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, по состоянию на утро 13 марта курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 44 гривны , а продажа – по 44,50 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 44,25 гривны , а продажа – по 44,40 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,77 гривны, а продажа – по 44,46 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 13 марта был следующим:

в банках – покупка в среднем была по 50,65 гривны , а продажа – по 51,47 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51,10 гривны , а продажа – по 51,40 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 50,77 гривны, а продажа – по 51,46 гривны.

Что влияет на ставку валюты и каким будет курс?

В комментарии для 24 Канала Андрей Шевчишин рассказал, что из-за обострения геополитической ситуации курс доллара может пересечь отметку в 44 гривны. Однако по евро – ситуация фактически без изменений, существенного обвала на фоне укрепления доллара не будет. Евро не пересечет отметку ниже 50 гривен.

В то же время в Нацбанке уверяют, что следят за ситуацией и будут реагировать на нее. В частности есть достаточный объем международных резервов, чтобы колебания курса были умеренными.

В частности Анна Золотько добавила, что ситуация на валютном рынке вызвана сочетанием внешних и внутренних факторов, которые и повысили спрос на валюту. Особенно на это повлиял конфликт на Ближнем Востоке.