Официальный курс валют

Во вторник, 28 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс евро на уровне 30,91 гривны за евро, что на 15 копеек больше, чем днем ранее. В то время как центробанк зафиксировал американский доллар на уровне 29,25 гривны – это замороженный курс с 24 февраля 2022 года.

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Польский злотый тоже растет в цене. Курс остановился на уровне 6,57 гривны за злотый. Это на 3 копейки больше, чем было до этого. Британский фунт стерлингов тоже подорожал. Цена валюты выросла на 1 копейку. Курс фунта на сегодняшний день составляет 35,86 гривны за фунт.

Национальный банк Украины с 24 февраля 2022 года – полномасштабного вторжения России в Украину – установил фиксированный курс доллара. Поэтому всегда следует учитывать этот фактор. Ведь все остальные официальные курсы валют НБУ рассчитывает исходя из котировок валютных пар с американским долларом на международном рынке.

Важно! В Национальном банке Украины спрогнозировали, каким будет курс доллара после войны.

Наличный курс валют

По данным finance.ua, наличный курс иностранных валют в Украине по состоянию на 28 июня остановился на уровне:

Доллар: покупка – 34,63 гривны, продажа – 35,49 гривны.

Евро: покупка – 36,28 грн, продажа – 37,47 грн.

Злотый: покупка – 7,85 грн, продажа –7,98 грн.

Фунт стерлингов: покупка – 43,34 грн, продажа – 44,90 грн.

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