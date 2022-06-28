Офіційний курс валют

У вівторок, 28 червня, Національний банк України встановив офіційний курс євро на рівні 30,91 гривні за євро, що на 15 копійок більше, ніж днем раніше. Тоді як центробанк зафіксував американський долар на рівні 29,25 гривні – це заморожений курс з 24 лютого 2022 року.

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Польський злотий теж зростає в ціні. Курс зупинився на рівні 6,57 гривні за злотий. Це на 3 копійки більше, ніж було до цього. Британський фунт стерлінгів теж подорожчав. Ціна валюти зросла на 1 копійку. Курс фунта на сьогодні становить 35,86 гривні за фунт.

Національний банк України з 24 лютого 2022 року – повномасштабного вторгнення Росії в Україну – встановив фіксований курс долара. Тож завжди варто враховувати цей фактор. Адже усі інші офіційні курси валют НБУ розраховує, виходячи з котирувань валютних пар з американським доларом на міжнародному ринку.

Важливо! У Національному банку України спрогнозували, яким буде курс долара після війни.

Готівковий курс валют

За даними finance.ua, готівковий курс іноземних валют в Україні станом на 28 червня зупинився на рівні:

Долар: покупка – 34,63 гривні, продаж – 35,49 гривні.

Євро: покупка – 36,28 гривні, продаж – 37,47 гривні.

Злотий: покупка – 7,85 гривні, продаж –7,98 гривні.

Фунт стерлінгів: покупка – 43,34 гривні, продаж – 44,90 гривні.

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