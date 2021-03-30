На вторник, 30 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.

Официальный курс доллара и евро

Во вторник, 30 марта, Нацбанк оставил без изменений официальный курс доллара на уровне 27,97 гривны.

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Европейская валюта упала в цене. Следовательно, евро во вторник оценили в 32,96 гривны, что на 1 копейку больше, чем предыдущего банковского дня.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар: 27,94 – 27,96 гривны.

Евро: 32,90 – 32,99 гривны.

Сколько стоила валюта в обменниках

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,83 гривны, продажа – 28,02 гривны.

Евро: покупка – 32,71 гривны, продажа – 33,05 гривны.

Прогнозы для гривны до 2024 года

Кабинет Министров прогнозирует, что в 2021 году среднегодовой курс гривны составит 29,1 гривны за доллар. Такие цифры заложены в бюджете на текущий год.

Международный валютный фонд наоборот дает более оптимистичный прогноз. По его подсчетам, за доллар надо будет отдать 28,12 гривны в 2021 году.

К 2024 году доллар может вырасти в цене до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и 29,7 гривны – по пессимистическому. Об этом говорится в сценарии развития экономики от Минэкономики.



Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала

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