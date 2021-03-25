Криптовалютная биржа Coinsquare передаст данные некоторых пользователей Налоговой службе Канады (CRA). Такое решение принял суд от 19 марта 2021 года.

Однако в компании подчеркнули, что доступ предоставят только к 5 – 10% из своих 400 000 пользователей. То есть Налоговая служба получит информацию о счетах с большими балансами.

Интересно Как потерять 70 миллиардов долларов за 2 месяца: история японца, которого это не остановило

Что интересно, Канадский суд впервые в истории вынес такое решение.

Вместо того чтобы предоставлять регулятору все данные о клиентах начиная с 2013 года, как планировалось изначально, Coinsquare и Налоговая служба договорились, что информация о 90 – 95% клиентов Coinsquare раскрываться не будет,

– отметили в Coinsquare.

Криптобиржа имеет 60 дней для того, чтобы передать налоговой подробную информацию о своих клиентах из Канады. В частности говорится о деталях транзакций, суммах переводов, типах валют и другой документации.

Почему CRA хочет иметь доступ к данным Coinsquare

Налоговая служба Канады требовала предоставить полную информацию о пользователях Coinsquare для проверки соблюдения налогоплательщиками своих обязательств по криптовалюте. Пресс-секретар регулятора подчеркивал, что они обязательно должны проверить, соблюдаются клиенты криптобиржи законов о подоходном и акцизному налогу.

Справка. В начале 2018 года Налоговая служба США (IRS) получила доступ о 13 000 учетных записей криптобиржи Coinbase. А уже летом 2019 пользователь Coinbase подал в суд на IRS за изъятие данных о криптовалютной транзакции.

Согласно результатам переговоров между Coinsquare и CRA, криптокомпания ежегодно будет передавать информацию о 16 500 крупнейших счетах. "Coinsquare вела переговоры, чтобы защитить конфиденциальность своих клиентов и ограничить любое раскрытие информации, кроме той, что абсолютно необходимо Налоговой службе в соответствии с канадского налогового законодательства", – отметили Coinsquare.

Как грамотно управлять деньгами и прибыльно инвестировать на бирже? Узнайте у экспертов с многолетним опытом успешного трейдинга Forex CLub.