Канадская налоговая служба получит доступ к данным клиентов Coinsquare
Криптовалютная биржа Coinsquare передаст данные некоторых пользователей Налоговой службе Канады (CRA). Такое решение принял суд от 19 марта 2021 года.
Источник:CoinDesk
Однако в компании подчеркнули, что доступ предоставят только к 5 – 10% из своих 400 000 пользователей. То есть Налоговая служба получит информацию о счетах с большими балансами.
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Что интересно, Канадский суд впервые в истории вынес такое решение.
Вместо того чтобы предоставлять регулятору все данные о клиентах начиная с 2013 года, как планировалось изначально, Coinsquare и Налоговая служба договорились, что информация о 90 – 95% клиентов Coinsquare раскрываться не будет,
– отметили в Coinsquare.
Криптобиржа имеет 60 дней для того, чтобы передать налоговой подробную информацию о своих клиентах из Канады. В частности говорится о деталях транзакций, суммах переводов, типах валют и другой документации.
Почему CRA хочет иметь доступ к данным Coinsquare
Налоговая служба Канады требовала предоставить полную информацию о пользователях Coinsquare для проверки соблюдения налогоплательщиками своих обязательств по криптовалюте. Пресс-секретар регулятора подчеркивал, что они обязательно должны проверить, соблюдаются клиенты криптобиржи законов о подоходном и акцизному налогу.
Согласно результатам переговоров между Coinsquare и CRA, криптокомпания ежегодно будет передавать информацию о 16 500 крупнейших счетах. "Coinsquare вела переговоры, чтобы защитить конфиденциальность своих клиентов и ограничить любое раскрытие информации, кроме той, что абсолютно необходимо Налоговой службе в соответствии с канадского налогового законодательства", – отметили Coinsquare.
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