На четверг, 18 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.

Официальный курс доллара и евро

Источник: НБУ

В четверг, 18 марта, Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 27,70 гривны, что на 5 копеек больше, чем в среду, 17 марта.

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Европейская валюта также упала в цене. Следовательно, евро в четверг оценили в 32,99 гривны, что на 3 копейку больше, чем предыдущего банковского дня.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар: 27,72 – 27,74 гривны.

Евро: 33,00 – 33,02 гривны.

Сколько стоила валюта в обменниках

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,60 гривны, продажа – 27,80 гривны.

Евро: покупка – 32,78 гривны, продажа – 33,13 гривны.

Прогнозы для гривны на 2021

Правительство прогнозирует, что среднегодовой курс доллара будет держаться на уровне 29,1 гривны. Такие цифры заложены в бюджете на текущий год.

В Международном валютном фонде заявили, что американская валюта в 2021 году будет стоить 28,12 гривны.

В то же время до 2024 года доллар должен стоить 28,8 гривни по оптимистическому прогнозу и 29,7 гривны – по пессимистическому. Об этом говорится в сценарии развития экономики Министерства экономического развития и торговли.



Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала

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