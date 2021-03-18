На четвер, 18 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.

Офіційний курс долара та євро

Джерело: НБУ

У четвер, 18 березня, Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 27,70 гривні. Це на 5 копійку більше, ніж 17 березня.

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Європейська валюта також додала в ціні. Відтак, євро у четвер оцінили в 32,99 гривні, що на 3 копійку більше, ніж попереднього банківського дня.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар: 27,72 – 27,74 гривні.

Євро: 33,00 – 33,02 гривні.

Скільки коштувала валюта в обмінниках

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,60 гривні, продаж – 27,80 гривні.

Євро: купівля – 32,78 гривні, продаж – 33,13 гривні.

Що буде з гривнею до 2024 року

Уряд прогнозує, що середньорічний курс долара триматиметься на рівні 29,1 гривні. Такі цифри закладені у бюджеті на поточний рік.

У Міжнародному валютному фонді заявили, що американська валюта у 2021 році коштуватиме 28,12 гривні.

Водночас до 2024 року долар має коштувати 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та 29,7 гривні – за песимістичним. Про це мовиться у сценарії розвитку економіки від Міністерства економічного розвитку та торгівлі.



Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу