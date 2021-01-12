На среду, 12 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.

Официальный курс валют доллара и евро от 12 января

Как сообщает Нацбанк, во вторник, 12 января, 1 доллар стоит 28 гривен 20 копеек, что на 8 копеек меньше, чем в понедельник, 11 января.

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Евро также немного упало в цене. Единицу европейской валюты оценили в 34 гривны 28 копеек, это на 63 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Стоимость валюты на межбанке:

доллар – 28,14 – 28,16 гривны;

– – гривны; евро – 34,15 – 34,17 гривны.

Стоимость валюты в обменниках

доллар: покупка – 28,13 гривны, продажа – 28,38 гривны;

покупка – 28,13 гривны, продажа – 28,38 гривны; евро: покупка – 34,07 гривны, продажа – 34,59 гривны.

Прогнозы для гривны в 2021

Аналитики Oxford Economics ухудшили прогноз курса гривны до 28,4 гривны за доллар в 2021 году.

гривны за доллар в 2021 году. В бюджете-2021 гривну планируют заложить на уровне 29,1 за доллар.

за доллар. МВФ прогнозирует, что украинская гривна в 2021 году будет на уровне 28,12 гривны за доллар.

гривны за доллар. Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что 1 доллар будет стоить 28,6 гривны в 2021 году.

Как менялся курс в 2020

Гривна "вошла" 2020 год с курсом 23,69 за доллар, а "вышла" с курсом 28,27 гривны. Это падение почти на 20% относительно доллара.

В основном на курс влияли карантинные меры, ситуация на мировых рынках, переговоры с МВФ, отставка председателя НБУ, продажи аграриев и желание нерезидентов вкладываться в ОВГЗ.

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