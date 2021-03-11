Курс валют на 11 марта: гривна продолжает расти
На четверг, 11 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.
Источник:24 канал
Официальный курс доллара и евро
Источник: НБУ
В четверг, 11 марта, Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 27,70 гривны, что на 4 копейки меньше, чем в среду, 10 марта.
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Европейская валюта также упала в цене. Следовательно, евро в четверг оценили в 32,93 гривны, что на 4 копейки меньше, чем предыдущего банковского дня.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар: 27,72 – 27,74 гривны.
- Евро: 33,02 – 33,05 гривны.
Сколько стоила валюта в обменниках
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 27,64 гривны, продажа – 27,83 гривны.
- Евро: покупка – 32,77 гривны, продажа – 33,16 гривны.
Прогнозы для гривны на 2021
- В 2021 году среднегодовой курс доллара ожидается на уровне 29,1 гривны. Такой показатель заложили в государственном бюджете на текущий год.
- Оптимистичный прогноз для национальной валюты озвучили эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики – средний курс будет на уровне 28,6 гривны. Но заметим, что прогноз делали еще в июле 2020 года.
- МВФ убежден, что американская валюта будет держаться отметки в 28,12 гривны. Этот прогноз сделали в октябре 2020 года.
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