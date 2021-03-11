Курс валют на 11 березня: гривня продовжує рости
На четвер, 11 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.
Джерело:24 канал
Офіційний курс долара та євро
Джерело: НБУ
У четвер, 11 березня, Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 27,70 гривні. Це на 4 копійки менше, ніж 10 березня.
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Європейська валюта також впала в ціні. Відтак, євро у четвер оцінили в 32,93 гривні, що на 4 копійки менше, ніж попереднього банківського дня.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар: 27,72 – 27,74 гривні.
- Євро: 33,02 – 33,05 гривні.
Скільки коштувала валюта в обмінниках
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 27,64 гривні, продаж – 27,83 гривні.
- Євро: купівля – 32,77 гривні, продаж – 33,16 гривні.
Прогнози для гривні на 2021 рік
- У 2021 році середньорічний курс долара очікують на рівні 29,1 гривні. Такий показник заклали у державному бюджеті на поточний рік.
- Оптимістичніший прогноз для національної валюти озвучили експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки – середньорічний курс буде на рівні 28,6 гривні. Та зауважимо, що прогноз робили ще у липні 2020 року.
- МВФ переконаний, що американська валюта триматиметься позначки у 28,12 гривні. Цей прогноз зробили у жовтні 2020 року.
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