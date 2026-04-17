Для 24 Канала директор департамента розничного бизнеса "Глобус банка" Дмитрий Замотаев , объяснил, что уровень инфляции в Украине остается умеренным даже несмотря на кризис с топливом. Поэтому, гривневые депозиты не потеряют своей ценности. Даже наоборот украинцы смогут получить от них незначительный пассивный доход.

В частности 30 апреля Нацбанк должен пересмотреть учетную ставку. Нынешний показатель в 15% могут повысить до 15,5% или сразу 16%. Окончательное решение будет зависеть от факторов, связанных с войной России в Украине и с факторами, отвечающих за международную помощь на 2026 год.