Доллар снова начал расти: каким будет курс валют 25 марта

Нацбанк установил официальный курс валют на вторник, 25 марта. Цена доллара выросла, однако пока обошлось без новых рекордов.

Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 24 марта торгуется по 43,82 гривны. То есть цена американской валюты осталась без изменений против 23 марта. Официальный курс евро составляет 50,88 гривны, следовательно его цена увеличилась на 21 копейку, сообщает Нацбанк.

А вот 25 марта курс валют будет таким:

доллар – 43,92 гривны (+10 копеек);

евро – 50,89 гривны (+1 копейка).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 24 марта курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,75 гривны , а продажа – по 44,25 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 44,15 гривны , а продажа – по 44,27 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,55 гривны, а продажа – по 44,33 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке? А вот курс евро по состоянию на утро 24 марта был таким: в банках – покупка в среднем была по 50,65 гривны , а продажа – по 51,50 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51,10 гривны , а продажа – по 51,32 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 50,86 гривны, а продажа – по 51,60 гривны.

Что будет с гривной в конце марта?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что в конце марта на ситуацию на украинском рынке влияет необычно высокий для сезона спрос на валюту, который все еще превышает предложение.

И хотя режим "управляемой гибкости" Нацбанка фактически будет сдерживать курс доллара от резких скачков, последнюю неделю месяца прогнозируют довольно напряженной и нестабильной.

По словам эксперта, коридоры валютных колебаний на наличном рынке составят 44 – 44,5 гривны за доллар.