Індекс долара США залишається стабільним, хоча й на ринку зафіксували мінімальний спад. Додають, що така динаміка продиктована тим, що невдовзі мають оприлюднити нові дані щодо інфляції у країні з першою економікою світу.

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Також на грудень заплановане останнє в цьому році засідання чиновників Федерального резерву, пише видання Reuters. Це також є фактором впливу, оскільки рішення американського регулятора безпосередньо впливають на позиції долара на ринку

Останні зміни Індексу долара США на ринку

У вівторок, 13 грудня, котирування Індексу долара США коливаються на рівні 104,94 інформує Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник виріс на 0,18%. Крайні позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:

Максимально цей показник у річному розрахунку досягав позначки на рівні 114,78 ;

; Натомість мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 94,63, згідно з даними CNBC.

У листопаді 2022 року стався найбільший дводенний обвал Індексу долара США за майже 14 років. Крім того, на початку грудня позиції долара впали до найнижчого рівня за останні 5 місяців.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

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